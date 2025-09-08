ГУР "привітало" росіян зі своїм святом: не працювала система паливних карток – джерело
Головне управління розвідки у день воєнної розвідки 7 вересня "привітало зі святом" і росіян. У ворога не працювала нормально система паливних карток по всій країні, повідомив LIGA.net співрозмовник у розвідці.
У результаті операції фахівців Департаменту активних дій розвідки, проблеми з паливними картками тривали майже добу. Постраждали платформа "Передові платіжні системи" (Роспетрол), а також сервери Ростелекому та Лукойлу.
Загальні економічні втрати росіян становили до 3 млн доларів, повідомили у розвідці.
- 27 серпня у Росії вибухнув і загорівся нафтопровід "Рязань-Москва", повідомив LIGA.net співрозмовник у розвідці.
- 29 серпня розвідка уразила ворожий радар до ЗРК "Тріумф" у Криму.
