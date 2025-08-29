Російський "Тріумф" у Криму "осліп". Розвідка уразила ворожий радар – відео

У розвідці зазначили, що це ворожа ціль, яка дорого коштує

РЛС 91Н6 для С-400 (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

У тимчасово окупованому Криму розвідники уразили російську радіолокаційну станцію зі складу С-400 "Тріумф". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Спецпризначенці департаменту активних дій розвідки уразили ворожу дорогу ціль в ніч проти 28 серпня. Йдеться про РЛС 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

"Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" – схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", – зазначили в розвідці.

Ціна на радар 91Н6Е не публікується у відкритому доступі, оскільки є комерційною таємницею. Але ціна комплексів С-300 і С-400 може становити "сотні мільйонів доларів".