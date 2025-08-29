Російський "Тріумф" у Криму "осліп". Розвідка уразила ворожий радар – відео
У тимчасово окупованому Криму розвідники уразили російську радіолокаційну станцію зі складу С-400 "Тріумф". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Спецпризначенці департаменту активних дій розвідки уразили ворожу дорогу ціль в ніч проти 28 серпня. Йдеться про РЛС 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".
"Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" – схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", – зазначили в розвідці.
Ціна на радар 91Н6Е не публікується у відкритому доступі, оскільки є комерційною таємницею. Але ціна комплексів С-300 і С-400 може становити "сотні мільйонів доларів".
- 27 серпня співрозмовник LIGA.net повідомив, що в Росії вибухнув і спалахнув нафтопровід "Рязань-Москва", він тимчасово припинив свою роботу.
- 28 серпня в Росії вибухом знищили інфраструктуру залізничної станції Твєрь – пожежа з цистерн поширилася на саму станцію, повідомив співрозмовник LIGA.net.
