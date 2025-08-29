Российский "Триумф" в Крыму "ослеп". Разведка ударила по вражескому радару – видео

В разведке отметили, что это дорогостоящая вражеская цель

РЛС 91Н6 для С-400 (Иллюстративное фото: ресурсы оккупвнтов)

Во временно оккупированном Крыму разведчики поразили российскую радиолокационную станцию из состава С-400 "Триумф". Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Спецназовцы департамента активных действий разведки поразили вражескую дорогостоящую цель в ночь на 28 августа. Речь идет об РЛС 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

"Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" – похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", – отметили в разведке.

Цена на радар 91Н6Е не публикуется в открытом доступе, поскольку является коммерческой тайной. Но цена комплексов С-300 и С-400 может составлять "сотни миллионов долларов".