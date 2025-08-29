Российский "Триумф" в Крыму "ослеп". Разведка ударила по вражескому радару – видео
Во временно оккупированном Крыму разведчики поразили российскую радиолокационную станцию из состава С-400 "Триумф". Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Спецназовцы департамента активных действий разведки поразили вражескую дорогостоящую цель в ночь на 28 августа. Речь идет об РЛС 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".
"Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" – похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", – отметили в разведке.
Цена на радар 91Н6Е не публикуется в открытом доступе, поскольку является коммерческой тайной. Но цена комплексов С-300 и С-400 может составлять "сотни миллионов долларов".
- 27 августа собеседник LIGA.net сообщил, что в России взорвался и загорелся нефтепровод "Рязань-Москва", он временно приостановил свою работу.
- 28 августа в России взрывом уничтожили инфраструктуру железнодорожной станции Тверь – пожар с цистерн распространился на саму станцию, сообщил собеседник LIGA.net.
