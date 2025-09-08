ГУР "поздравило" врага со своим праздником: не работала система топливных карт – источник
Главное управление разведки в день военной разведки 7 сентября "поздравило с праздником" и россиян. У врага не работала нормально система топливных карточек по всей стране, сообщил LIGA.net собеседник в разведке.
В результате операции специалистов Департамента активных действий разведки, проблемы с топливными картами продолжались почти сутки. Страдали платформа "Передовые платежные системы" (Роспетрол), а также серверы Ростелекома и Лукойла.
Общие экономические потери россиян составили до 3 млн долларов, сообщили в разведке.
- 27 августа в России взорвался и загорелся нефтепровод "Рязань-Москва", сообщил LIGA.net собеседник в разведке.
- 29 августа разведка поразила вражеский радар к ЗРК "Триумф" в Крыму.
