ГУР "поздравило" врага со своим праздником: не работала система топливных карт – источник

Заправка авто (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Главное управление разведки в день военной разведки 7 сентября "поздравило с праздником" и россиян. У врага не работала нормально система топливных карточек по всей стране, сообщил LIGA.net собеседник в разведке.

В результате операции специалистов Департамента активных действий разведки, проблемы с топливными картами продолжались почти сутки. Страдали платформа "Передовые платежные системы" (Роспетрол), а также серверы Ростелекома и Лукойла.

Общие экономические потери россиян составили до 3 млн долларов, сообщили в разведке.

