Розвідка уразила корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом – відео
Спецпризначенці Головного управління розвідки уразили корабель Чорноморського флоту Росії в районі Новоросійська. Відео роботи показали в ГУР.
Атака відбулася 10 вересня. Уражено корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – 60 млн доларів. Усього у росіян є чотири такі судна.
У момент атаки корабель проводив радіоелектронну розвідку й патрулював підходи до бухти Новоросійська. Саме там росіяни тримають залишки свого Чорноморського флоту.
Удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок атаки знищено апаратуру радіоелектронної розвідки (РЕР), сам корабель виведено з ладу, його відправили на ремонт.
За даними розвідки, кораблі проєкту MPSV07 обладнані водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Потужність – близько 4 МВт, може використовуватися для обстеження дна.
- 29 серпня розвідка уразила радар росіян у Криму зі складу С-400 "Тріумф".
- 8 вересня неподалік Хабаровська сталися вибухи біля військової частини росіян, є загиблі. Окупанти звідси зазнали втрат у боях під Києвом, зокрема у Бучі й Ірпені.
Коментарі (0)