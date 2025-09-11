Розвідка уразила корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом – відео

Вартість судна складає близько 60 млн доларів, у росіян всього чотири таких кораблі

Атака на корабель (скриншот відео ГУР)

Спецпризначенці Головного управління розвідки уразили корабель Чорноморського флоту Росії в районі Новоросійська. Відео роботи показали в ГУР.

Атака відбулася 10 вересня. Уражено корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – 60 млн доларів. Усього у росіян є чотири такі судна.

У момент атаки корабель проводив радіоелектронну розвідку й патрулював підходи до бухти Новоросійська. Саме там росіяни тримають залишки свого Чорноморського флоту.

Удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок атаки знищено апаратуру радіоелектронної розвідки (РЕР), сам корабель виведено з ладу, його відправили на ремонт.

За даними розвідки, кораблі проєкту MPSV07 обладнані водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Потужність – близько 4 МВт, може використовуватися для обстеження дна.