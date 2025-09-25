Морські дрони ГУР паралізували роботу нафтових терміналів у Туапсе та Новоросійську – джерело

Україні вдалося уразити нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів Росії у порту Туапсе

Порт Новоросійська (Фото: Wikipedia)

У середу, 24 вересня, морські безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони паралізували роботу російських нафтових терміналів у Краснодарському краї. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській воєнній розвідці.

Морські БпЛА атакували логістичні об’єкти держави-агресора на узбережжі Чорного моря – порти у Новоросійську та Туапсе.

Внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу Транснєфті та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, де росіяни завантажували нафтою свої танкери, зокрема й судна так званого тіньового флоту.

Вказані пункти сумарно здатні експортувати 2 млн барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР уразили нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.

Співрозмовник зазначив, що хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, спричинив паніку серед мешканців Новоросійська та Туапсе, а також у розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де місцева влада оголосила екстрену евакуацію з пляжів.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

У липні 2025 року Новоросійськ вже опинявся під масованою атакою безпілотників та безекіпажних катерів.

11 вересня повідомлялося, що спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту Росії в районі Новоросійська.