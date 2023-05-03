UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные показали, почему за время войны оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 13:19
Военные показали, почему за время войны оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS – видео - Фото
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Ракетные установки HIMARS хранятся на военных объектах, которым не страшны даже ядерные удары. Об этом говорится в видео, опубликованном Минобороны. По словам военного, оккупанты не уничтожили еще ни одной установки.

На видео украинский боец обращается к оккупантам на русском языке: "Русский солдат! Меня зовут Капитан Хаймарс. И я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов с бк".

Военный подчеркивает, что российское командование обманывает своих солдат, убеждая их в том, что установок HIMARS "почти не осталось". Он показал изнутри один из военных объектов, на которых хранится техника.

"Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS", – сказал военный.

"Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба", – обратился к оккупантам украинский защитник, после чего дал по рации команду "огонь".

  • Defence News сообщает, что Пентагон заключил соглашение на $4,8 млрд с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство высокоточных ракет GMLRS, входящих в состав систем HIMARS. США предоставляют их Украине в рамках военной помощи.
  • Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему США не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также: Сырский показал видео залпов HIMARS: Уничтожают тысячи единиц солдат и техники РФ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие HIMARS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 