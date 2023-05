Военные показали, почему за время войны оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS – видео

Ракетные установки HIMARS хранятся на военных объектах, которым не страшны даже ядерные удары. Об этом говорится в видео, опубликованном Минобороны. По словам военного, оккупанты не уничтожили еще ни одной установки.

На видео украинский боец обращается к оккупантам на русском языке: "Русский солдат! Меня зовут Капитан Хаймарс. И я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов с бк".

Военный подчеркивает, что российское командование обманывает своих солдат, убеждая их в том, что установок HIMARS "почти не осталось". Он показал изнутри один из военных объектов, на которых хранится техника.

"Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS", – сказал военный.

"Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба", – обратился к оккупантам украинский защитник, после чего дал по рации команду "огонь".

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d