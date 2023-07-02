Президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Одеси провів нараду за участю командування Військово-морських сил та у відеозверненні привітав військових моряків із днем ВМС.
Президент подякував службовцям ВМС "за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають".
"Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що "ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя".
Президент також відвідав госпіталь, де проходять лікування поранені бійці, та вручив військовим державні нагороди.
- За даними на 31 червня 2023 року, за час повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 18 кораблів та катерів Росії.
- 1 липня президент провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.
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