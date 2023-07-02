Президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Одеси провів нараду за участю командування Військово-морських сил та у відеозверненні привітав військових моряків із днем ВМС.

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Президент подякував службовцям ВМС "за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають".

"Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що "ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя".

Президент також відвідав госпіталь, де проходять лікування поранені бійці, та вручив військовим державні нагороди.

За даними на 31 червня 2023 року, за час повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 18 кораблів та катерів Росії.

1 липня президент провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.

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