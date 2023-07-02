RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський в Одесі: Морські амбіції Росії лежать на дні Чорного моря видео

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 16:18
Фото - Офис президента
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі

Президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Одеси провів нараду за участю командування Військово-морських сил та у відеозверненні привітав військових моряків із днем ВМС.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент подякував службовцям ВМС "за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають".

"Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що "ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя".

Президент також відвідав госпіталь, де проходять лікування поранені бійці, та вручив військовим державні нагороди.

Читайте також: Командувач ВМС пояснив, навіщо створюють Корпус морської піхоти

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийодесавідеозверненняВійськово-Морські Сили
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 