Командувач ВМС пояснив, навіщо створюють Корпус морської піхоти

Корпус морської піхоти стане потужним механізмом повноцінного виконання бойових завдань. Про це розповів командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа у ефір телемарафону.

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"Створення Корпусу морської піхоти – вимога сьогоднішнього дня", – сказав Неїжпапа.

Він пояснив, що Україна – це морська держава, яка має понад 2700 км берегової лінії, куди входять узбережжя Чорного та Азовського морів, лимани, затоки, гирла великих річок. Є багато портів.

"Задачі щодо забезпечення безпеки чи звільнення цих територій – це завдання морської піхоти... Необхідно сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, повноцінний комплект озброєння та військової техніки, відповідні підрозділи для виконання цих завдань як самостійно, так і з іншими Силами оборони", – сказав віцеадмірал.

За його словами, Корпус морської піхоти буде озброєний невеликими десантними катерами та плаваючою бронетехнікою для десанту першої хвилі. Також необхідні кораблі підтримки, кораблі забезпечення, протимінні кораблі, безпілотники різних типів.

Створення Корпусу необхідне для проведення морпіхами повноцінних операцій.

"Підрозділи, які здатні і вгризтися в узбережжя, захопити плацдарм, просуватися вглиб захопленої території – ось завдання Корпусу морської піхоти", – сказав Неїжпапа.

У Корпус увійдуть існуючі бригади морської піхоти, будуть сформовані нові, також увійдуть артилерійські підрозділи, підрозділи забезпечення та підтримки.

"Це плани на зараз. У нас немає часу чекати завершення війни", – заявив командувач ВМС ЗСУ.

23 травня президент Володимир Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти у ЗСУ.

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