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В Україні створять Корпус морської піхоти, будуть нові бригади – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 13:21
В Україні створять Корпус морської піхоти, будуть нові бригади – Зеленський - Фото
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти у Збройних Силах України. Про це повідомляється в Telegram  глави держави.

"Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти", – заявив президент.

Зеленський пообіцяв, що держава робитиме все для розвитку цього важливого та міцного роду військ, для оснащення його сучасною зброєю, технікою та створення нових бригад морської піхоти України.

ДОВІДКА. Святкування Дня морської піхоти України відбувається щороку 23 травня. Саме цього дня у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

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Наталія Медведєва
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