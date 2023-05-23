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В Украине создадут Корпус морской пехоты, будут новые бригады – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 13:21
В Украине создадут Корпус морской пехоты, будут новые бригады – Зеленский - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается в Telegram  главы государства.

"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать Корпус морской пехоты", – заявил президент.

Зеленский пообещал, что государство будет делать все для развития этого важного и мощного рода войск, для оснащения его современным оружием, техникой и создания новых бригад морской пехоты Украины.

СПРАВКА. Празднование Дня морской пехоты Украины проходит ежегодно 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

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Наталья Медведева
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Владимир ЗеленскийВСУморская пехота
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