В Украине создадут Корпус морской пехоты, будут новые бригады – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается в Telegram главы государства.

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"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать Корпус морской пехоты", – заявил президент.

Зеленский пообещал, что государство будет делать все для развития этого важного и мощного рода войск, для оснащения его современным оружием, техникой и создания новых бригад морской пехоты Украины.

СПРАВКА. Празднование Дня морской пехоты Украины проходит ежегодно 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

3 апреля 2023 года морпехи ВСУ показали видео ликвидации россиян из спецотряда "Шторм" под Авдеевкой.

8 мая морпехи 36 бригады в Донецкой области зафиксировали на видео уничтожение минометного расчета россиян.

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