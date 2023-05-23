В Украине создадут Корпус морской пехоты, будут новые бригады – Зеленский
23.05.2023, 13:21
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается в Telegram главы государства.
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"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать Корпус морской пехоты", – заявил президент.
Зеленский пообещал, что государство будет делать все для развития этого важного и мощного рода войск, для оснащения его современным оружием, техникой и создания новых бригад морской пехоты Украины.
СПРАВКА. Празднование Дня морской пехоты Украины проходит ежегодно 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".
- 3 апреля 2023 года морпехи ВСУ показали видео ликвидации россиян из спецотряда "Шторм" под Авдеевкой.
- 8 мая морпехи 36 бригады в Донецкой области зафиксировали на видео уничтожение минометного расчета россиян.
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