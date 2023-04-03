Украинские военнослужащие показали видео ликвидации российских оккупантов в районе Авдеевки, которая остается одной из самых горячих точек на фронте. Видео опубликовала пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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Морпехи 36-й отметили, что на видео зафиксирована ликвидация оккупантов из спецотряда РФ "Шторм" под Авдеевкой.

Боевую работу бойцы 36-й бригады выполняли совместно с морпехами 503-го отдельного батальона морской пехоты.

В октябре 2022 года российское издание "Важные истории" сообщало, что Минобороны РФ вслед за террористической организацией Группа Вагнера начало вербовать осужденных для участия в войне против Украины. Ведомство Сергея Шойгу предлагало зэкам вступать в ряды батальона "Шторм".

Россияне продолжают пытаться штурмовать позиции Сил обороны в районе Авдеевки и Марьинки, но делают это преимущественно без техники и уже испытывают дефицит боеприпасов для осуществления своих атак, сообщил спикер ВСУ Дмитрашковский.

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Оксана Житнюк

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