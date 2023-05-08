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Морпехи 36 бригады в Донецкой области уничтожили минометный расчет россиян – видео видео

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08.05.2023, 10:27
Морпехи уничтожили минометный расчет россиян
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Украинские защитники уничтожили минометный расчет россиян в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовали бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В ролике можно увидеть, как оккупанты применяют миномет, вероятно, для обстрела позиций ВСУ. Морпехи обнаружили месторасположение вражеского минометного расчета и уничтожили его с помощью артиллерии.

Боевую работу бойцы 36 бригады выполняли совместно с коллегами из 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в Донецкой области.

Когда именно были ликвидированы российские захватчики, украинские защитники не уточнили.

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки, 7 мая 2023 года.

Читайте также: Пытался хитрить и спрятаться. На востоке артиллеристы уничтожили российский танк

Олег Васьків
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Донецкая областьвойнаморская пехота
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