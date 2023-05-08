Украинские защитники уничтожили минометный расчет россиян в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовали бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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В ролике можно увидеть, как оккупанты применяют миномет, вероятно, для обстрела позиций ВСУ. Морпехи обнаружили месторасположение вражеского минометного расчета и уничтожили его с помощью артиллерии.

Боевую работу бойцы 36 бригады выполняли совместно с коллегами из 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в Донецкой области.

Когда именно были ликвидированы российские захватчики, украинские защитники не уточнили.

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки, 7 мая 2023 года.

8 апреля 2023 года морпехи 36 бригады вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудшихся" россиян.

4 мая украинские военные сожгли новейший российский танк Т-90 под Бахмутом.

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Олег Васьків

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