Украинские защитники уничтожили минометный расчет россиян в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовали бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
В ролике можно увидеть, как оккупанты применяют миномет, вероятно, для обстрела позиций ВСУ. Морпехи обнаружили месторасположение вражеского минометного расчета и уничтожили его с помощью артиллерии.
Боевую работу бойцы 36 бригады выполняли совместно с коллегами из 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в Донецкой области.
Когда именно были ликвидированы российские захватчики, украинские защитники не уточнили.
По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки, 7 мая 2023 года.
- 8 апреля 2023 года морпехи 36 бригады вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудшихся" россиян.
- 4 мая украинские военные сожгли новейший российский танк Т-90 под Бахмутом.
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