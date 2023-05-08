Потери России: ВСУ уничтожили 540 россиян, 24 единицы техники и 42 беспилотника за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине в ночь на 8 мая. ВСУ сбили все БПЛА.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 194 970 (+540),
— танков — 3730 (+7),
— боевых бронированных машин — 7253 (+5),
— артиллерийских систем — 3018 (+8),
— РСЗО — 554,
— средств ПВО — 306,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42),
— крылатых ракет — 947,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6),
— специальной техники — 5958 (+6).
- 2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и Крымом
Комментарии