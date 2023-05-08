Потери России: ВСУ уничтожили 540 россиян, 24 единицы техники и 42 беспилотника за сутки

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине в ночь на 8 мая. ВСУ сбили все БПЛА.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 194 970 (+540),

— танков — 3730 (+7),

— боевых бронированных машин — 7253 (+5),

— артиллерийских систем — 3018 (+8),

— РСЗО — 554,

— средств ПВО — 306,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42),

— крылатых ракет — 947,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6),

— специальной техники — 5958 (+6).

2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и Крымом

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.