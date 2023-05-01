UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пытался хитрить и скрыться. На востоке артиллеристы уничтожили российский танк – відео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 16:15
ВСУ уничтожили танк оккупантов
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео
В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео

На Луганском направлении украинские защитники уничтожили танк российских оккупантов. Видео сожжения вражеской техники было обнародовано в Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Бойцы 45-й ОАБр отметили, что действовали в сотрудничестве с 100-й бригадой территориальной обороны из Волынской области.

Военнослужащие ТРО проинформировали, что выследили бронетехнику армии РФ и оперативно вошли во взаимодействие с артиллеристами.

"Экипаж танка, очевидно, почувствовав опасность, попытался хитрить. То замедлял, то ускорял ход, то пытался скрыться под деревьями. Наши же бойцы упорно ждали, пока танк захватчиков пройдет перекресток. Как только он приблизился к определенной точке, артиллеристы нанесли точный удар", – рассказали теробороновцы.

Украинские защитники не уточнили, когда именно было снято видео, однако известно, что вражеская бронетехника была уничтожена на Луганском направлении.

  • 19 апреля 2023 появилось видео, как в Донецкой области ВСУ уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "БУК" россиян.

Читайте также: "Эдельвейсы" с артиллеристами уничтожили грузовики с боеприпасами и пушки россиян – видео

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаартиллериятероборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 