На Луганском направлении украинские защитники уничтожили танк российских оккупантов. Видео сожжения вражеской техники было обнародовано в Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

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Бойцы 45-й ОАБр отметили, что действовали в сотрудничестве с 100-й бригадой территориальной обороны из Волынской области.

Военнослужащие ТРО проинформировали, что выследили бронетехнику армии РФ и оперативно вошли во взаимодействие с артиллеристами.

"Экипаж танка, очевидно, почувствовав опасность, попытался хитрить. То замедлял, то ускорял ход, то пытался скрыться под деревьями. Наши же бойцы упорно ждали, пока танк захватчиков пройдет перекресток. Как только он приблизился к определенной точке, артиллеристы нанесли точный удар", – рассказали теробороновцы.

Украинские защитники не уточнили, когда именно было снято видео, однако известно, что вражеская бронетехника была уничтожена на Луганском направлении.

19 апреля 2023 появилось видео, как в Донецкой области ВСУ уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "БУК" россиян.

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Олег Васьків

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