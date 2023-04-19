UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Превратили в фейерверк. В Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили "БУК" россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 21:07
Видео: Донецкая отдельная бригада Сил теробороны
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

В Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "БУК" российских оккупантов. Об этом сообщили в Донецкой отдельной бригаде Сил территориальной обороны, обнародовав видео.

Отмечается, что вражеский ЗРК был замечен разведчиками Покровского батальона. Они доложили командованию и вызвали артиллерию.

"Побратимы отработали очень четко и точно. Сразу сдетонировал боекомплект – превратив зенитный комплекс в фейерверк. Систему разорвало в маленькие куски", – проинформировали теробороновцы.

Военнослужащие не уточнили, когда и на каком направлении было снято видео.

  • 19 апреля 2023 года опубликовали запись, как артиллеристы 40-й бригады вместе с "эдельвейсами" уничтожили два грузовика россиян с боеприпасами и четыре противотанковых пушки.

Читайте также: ВСУ уничтожили 620 россиян, 32 единицы техники и 23 БПЛА в сутки – потери оккупантов

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаартиллериятероборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 