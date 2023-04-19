В Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "БУК" российских оккупантов. Об этом сообщили в Донецкой отдельной бригаде Сил территориальной обороны, обнародовав видео.

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Отмечается, что вражеский ЗРК был замечен разведчиками Покровского батальона. Они доложили командованию и вызвали артиллерию.

"Побратимы отработали очень четко и точно. Сразу сдетонировал боекомплект – превратив зенитный комплекс в фейерверк. Систему разорвало в маленькие куски", – проинформировали теробороновцы.

Военнослужащие не уточнили, когда и на каком направлении было снято видео.

19 апреля 2023 года опубликовали запись, как артиллеристы 40-й бригады вместе с "эдельвейсами" уничтожили два грузовика россиян с боеприпасами и четыре противотанковых пушки.

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Олег Васьків

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