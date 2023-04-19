ВСУ уничтожили 620 россиян, 32 единицы техники и 23 БПЛА за сутки – потери оккупантов
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 620 россиян, сожгли 32 единицы техники и 23 беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили более 60 атак врага на Донбассе в сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 183 750 (+620),
— танков — 3665 (+4),
— боевых бронированных машин — 7110 (+12),
— артиллерийских систем — 2819 (+9),
— РСЗО — 538,
— средств ПВО — 285,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2376 (+23),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16),
— специальной техники — 330.
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.
- 18 апреля Сырский заявил, что Бахмут уничтожается, но тормозит врага.
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