ВСУ уничтожили 620 россиян, 32 единицы техники и 23 БПЛА за сутки – потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 620 россиян, сожгли 32 единицы техники и 23 беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили более 60 атак врага на Донбассе в сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 183 750 (+620),

— танков — 3665 (+4),

— боевых бронированных машин — 7110 (+12),

— артиллерийских систем — 2819 (+9),

— РСЗО — 538,

— средств ПВО — 285,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2376 (+23),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16),

— специальной техники — 330.

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.

18 апреля Сырский заявил, что Бахмут уничтожается, но тормозит врага.

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Мілана Головань

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