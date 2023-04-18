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Сырский: Россиян разбили под Кременной и Купянском. Бахмут уничтожается, но тормозит врага

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 09:21
Сырский: Россиян разбили под Кременной и Купянском. Бахмут уничтожается, но тормозит врага - Фото
Александр Сырский (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте украинские воины наносят россиянам ощутимые потери и тормозят их наступление. Также враг был остановлен на Купянском и Лиманском направлениях.

По его словам, оккупанты наступают на нескольких направлениях, но на большинстве из них успеха не имеют — несмотря на высокую активность противника,  Силы обороны сдерживают РФ и наносят ей значительные потери. 

В районе Купянска Россия пыталась вести наступление, но украинская артиллерия заставила ее подразделения бежать перед рубежом перехода в атаку. 

Около Кременной захватчики также не достигли успеха, все попытки атак разбились о позиции Вооруженных Сил Украины. 

Сырский заявил, что эпицентром боев остается Бахмут, где враг сосредоточил наибольшие усилия, чтобы захватить город любой ценой. Он отметил, что россияне увеличили активность тяжелой артиллерии и авиации, уничтожая город. 

"Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируется", — резюмировал военачальник.

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
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