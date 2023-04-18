Сырский: Россиян разбили под Кременной и Купянском. Бахмут уничтожается, но тормозит врага

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте украинские воины наносят россиянам ощутимые потери и тормозят их наступление. Также враг был остановлен на Купянском и Лиманском направлениях.

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По его словам, оккупанты наступают на нескольких направлениях, но на большинстве из них успеха не имеют — несмотря на высокую активность противника, Силы обороны сдерживают РФ и наносят ей значительные потери.

В районе Купянска Россия пыталась вести наступление, но украинская артиллерия заставила ее подразделения бежать перед рубежом перехода в атаку.

Около Кременной захватчики также не достигли успеха, все попытки атак разбились о позиции Вооруженных Сил Украины.

Сырский заявил, что эпицентром боев остается Бахмут, где враг сосредоточил наибольшие усилия, чтобы захватить город любой ценой. Он отметил, что россияне увеличили активность тяжелой артиллерии и авиации, уничтожая город.

"Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируется", — резюмировал военачальник.

Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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