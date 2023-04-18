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"Мешал работать". ССО показали, как сбили российский беспилотник у Бахмута – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 13:43
Видео: ССО
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Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

На Бахмутском направлении бойцы Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины уничтожили российский беспилотник типа "Гранат-1". Видео опубликовали в Facebook.

На видео показано, как спецназовец выстрелом с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбивает БПЛА оккупантов.

"Он долго надоедал нашим собратьям, гудел и мешал работать, мы указали ему направление корабля – он и полетел", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. "Гранат-1" – беспилотник российского производства, построенный по схеме "летающее крыло". Имеет фото, видео, тепло фиксацию и входит в комплекс "Наводчик-2". Дальность действия при прямом видении: до 10 км (видеоаппаратура), до 15 км (фото).

В 2015 году InformNapalm фиксировал использование БПЛА "Гранат-1" и "Гранат-2" подразделениями российских террористических сил на Донбассе. Известно, что военные ВС РФ использовали эти БПЛА во время боевых действий у Дебальцево в феврале 2015 года.
  • 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.
  • 18 апреля Сырский заявил, что Бахмут уничтожается, но тормозит врага.

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Мілана Головань
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