Военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины показали в Facebook кадры того, как они защищают Бахмут от российских захватчиков.

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На видео показано, что в Бахмуте не осталось ни одного уцелевшего здания, а бои внутри города, который российские боевики превратили в руины, не утихают.

Бойцы штурмовой бригады отмечают, что оккупанты бьют из танков, артиллерии, а живая сила неустанно штурмует позиции ВСУ.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый 14 апреля заявил , что ситуация в Бахмуте динамична, а о количестве контролируемых территорий говорить сложно.

10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

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Мілана Головань

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