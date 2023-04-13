UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: В районе Бахмута за две недели РФ потеряла более 4500 человек. Штурмуют центр

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:42
Генштаб: В районе Бахмута за две недели РФ потеряла более 4500 человек. Штурмуют центр - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, Бахмутское направление остается наиболее тяжелым — россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

Он отметил, что для усиления наступательного потенциала в район Бахмута перемещены войска из-под Авдеевки.

Каждые сутки враг осуществляет от 40 до 50 попыток штурмовых действий и более 500 обстрелов.

Громов заявил, что руководство РФ не считается с потерями — за последние две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 вагнеровцев и регулярных войск.

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери бахмут генштаб Алексей Громов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 