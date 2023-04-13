Генштаб: В районе Бахмута за две недели РФ потеряла более 4500 человек. Штурмуют центр

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, Бахмутское направление остается наиболее тяжелым — россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

Он отметил, что для усиления наступательного потенциала в район Бахмута перемещены войска из-под Авдеевки.

Каждые сутки враг осуществляет от 40 до 50 попыток штурмовых действий и более 500 обстрелов.

Громов заявил, что руководство РФ не считается с потерями — за последние две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 вагнеровцев и регулярных войск.

Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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