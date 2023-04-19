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Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 06:28
Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки самые жесткие бои шли за Бахмут и Марьинку, Силы обороны отбивали атаки россиян у Кременной и Авдеевки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 апреля.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, на указанных участках фронта подразделениями Сил обороны отразили более 60 атак противника.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за Бахмут.

Украинские воины отразили наступление врага в направлении населенного пункта Ступочки.

Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское.

Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки.

Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. 

Были сбиты два вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также восемь ударных (семь – типа Shahed-136 и один Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

Читайте также: В Одессе более часа работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян. Есть "прилет"

Наталія Медведєва
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