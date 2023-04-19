Генштаб: Самый жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки у Кременной и Авдеевки – карта

За минувшие сутки самые жесткие бои шли за Бахмут и Марьинку, Силы обороны отбивали атаки россиян у Кременной и Авдеевки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 апреля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, на указанных участках фронта подразделениями Сил обороны отразили более 60 атак противника.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за Бахмут.

Украинские воины отразили наступление врага в направлении населенного пункта Ступочки.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Были сбиты два вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также восемь ударных (семь – типа Shahed-136 и один Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Читайте также: В Одессе более часа работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян. Есть "прилет"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.