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"Эдельвейсы" с артиллеристами уничтожили грузовики с боеприпасами и пушки россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 16:55
Видео: 40 бригада
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Артиллеристы 40-й бригады вместе с "эдельвейсами" уничтожили два грузовика россиян с боеприпасами и четыре противотанковых пушки. Видео опубликовала 40-я отдельная артиллерийская бригада.

Бойцы ВСУ сообщили, что в результате "бавовны" уничтожены четыре вражеских противотанковых орудия МТ-12 "Рапира" и два грузовика боеприпасов – это была совместная работа с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс".

Военнослужащие не уточняют, когда именно и на каком участке фронта было снято видео.

  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 183 750 российских оккупантов, 3665 танков, 2819 артсистем и тысячи единиц другой техники врага.

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Оксана Житнюк
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10 бригадавойна40 бригадаэдельвейсы
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