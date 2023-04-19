Артиллеристы 40-й бригады вместе с "эдельвейсами" уничтожили два грузовика россиян с боеприпасами и четыре противотанковых пушки. Видео опубликовала 40-я отдельная артиллерийская бригада.

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Бойцы ВСУ сообщили, что в результате "бавовны" уничтожены четыре вражеских противотанковых орудия МТ-12 "Рапира" и два грузовика боеприпасов – это была совместная работа с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс".

Военнослужащие не уточняют, когда именно и на каком участке фронта было снято видео.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 183 750 российских оккупантов, 3665 танков, 2819 артсистем и тысячи единиц другой техники врага.

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Оксана Житнюк

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