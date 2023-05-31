Командующий ВМС объяснил, зачем создают Корпус морской пехоты

Корпус морской пехоты станет мощным механизмом для полноценного выполнения боевых задач. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в эфире телемарафона.

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"Создание Корпуса морской пехоты – требование сегодняшнего дня", – сказал Неижпапа.

Он пояснил, что Украина – это морская держава, которая имеет более 2700 км береговой линии, куда входят побережья Черного и Азовского морей, лиманы, затоки, устья крупных рек. Есть много портов.

"Задачи по обеспечению безопасности или освобождению этих территорий – это задание морской пехоты... Необходимо сформировать мощный организм, который должен иметь полноценную систему управления, полноценный комплект вооружения и военной техники, соответствующие подразделения для выполнения этих заданий как самостоятельно, так и с другими Силами обороны", – сказал вице-адмирал.

По его словам, Корпус морской пехоты будет вооружен небольшими десантными катерами и плавающей бронетехникой для десанта первой волны. Также нужны корабли поддержки, корабли обеспечения, противоминные корабли, беспилотники разных типов.

Создание Корпуса необходимо для проведения морпехами полноценных операций.

"Подразделения, которые способны и вгрызться в побережье, захватить плацдарм, продвигаться вглубь захваченной территории – вот задание Корпуса морской пехоты", – сказал Неижпапа.

В Корпус войдут существующие бригады морской пехоты, будут сформированы новые, также войдут артиллерийские подразделения, подразделения обеспечения и поддержки.

"Это планы на сейчас. У нас нет времени ждать завершения войны", – заявил командующий ВМС ВСУ.

23 мая президент Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в ВСУ.

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