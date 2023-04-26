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Из-за агрессии России Черное море нельзя считать безопасным с 2003 года – командующий ВМС

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 23:55
Из-за агрессии России Черное море нельзя считать безопасным с 2003 года – командующий ВМС - Фото
Алексей Неижпапа (Фото: фейсбук Алексея Неижпапы)

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что из-за агрессии России Черное море нельзя считать безопасным с 2003 года. Об этом он сообщил во время Черноморского форума безопасности.

Вице-адмирал убежден, что восстановить безопасность в Азово-Черноморском регионе возможно только при возвращении Украиной своих территорий по состоянию на 1991 год.

"Уже 20 лет Черное море нельзя считать безопасными из-за агрессивных действий РФ, как, например, попытка захвата острова Тузла в 2003 году, война в Грузии в 2008 году при участии крейсера "Москва", оккупация АР Крым в 2014 году, оккупация Азовского моря в 2022 году и война в Черном море, которая продолжается в 2023 году", – отметил Неижпапа.

Командующий ВМС подчеркнул, что имперские амбиции Москвы распространяются не только на Черном и Азовском, но и на Балтийском и Северном морях, а также на просторах Тихого океана.

СПРАВКА. Остров Тузла расположен посреди Керченского пролива. В 2003 году РФ пыталась соединить остров с косой Тузла путем строительства дамбы. Тогда между государствами разразился конфликт, в результате которого Украина сохранила контроль над островом.
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Олег Васьків
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