Из-за агрессии России Черное море нельзя считать безопасным с 2003 года – командующий ВМС
Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что из-за агрессии России Черное море нельзя считать безопасным с 2003 года. Об этом он сообщил во время Черноморского форума безопасности.
Вице-адмирал убежден, что восстановить безопасность в Азово-Черноморском регионе возможно только при возвращении Украиной своих территорий по состоянию на 1991 год.
"Уже 20 лет Черное море нельзя считать безопасными из-за агрессивных действий РФ, как, например, попытка захвата острова Тузла в 2003 году, война в Грузии в 2008 году при участии крейсера "Москва", оккупация АР Крым в 2014 году, оккупация Азовского моря в 2022 году и война в Черном море, которая продолжается в 2023 году", – отметил Неижпапа.
Командующий ВМС подчеркнул, что имперские амбиции Москвы распространяются не только на Черном и Азовском, но и на Балтийском и Северном морях, а также на просторах Тихого океана.
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