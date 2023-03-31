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В Сенат США внесен законопроект об усилении военного присутствия США и НАТО на Черном море

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 10:40
В Сенат США внесен законопроект об усилении военного присутствия США и НАТО на Черном море - Фото
Джинн Шахин (Фото - senate.gov)

В Сенат США внесен законопроект об усилении мер безопасности в Черноморском регионе, который предусматривает, среди прочего, установление "регулярного сменного морского присутствия в Черном море".

Проект от 15 марта под названием "Black Sea Security Act of 2023" внесен сенатором-демократом Джинн Шахин и поддержан еще девятью сенаторами – пятью республиканцами, тремя демократами и одним независимым.

В тексте проекта сказано, что "в интересах США поддерживать усилия по предотвращению дальнейшего распространения вооруженного конфликта в Европе путем признания Черноморского региона ареной агрессии России".

Отмечается, что "прибрежные государства Черного моря играют решающую роль в противодействии агрессии РФ и вносят вклад в коллективную безопасность НАТО", и что "неоднократные, незаконные, неспровоцированные и насильственные попытки РФ расширить свою территорию и контролировать доступ к Средиземному морю через Черное море представляют собой угрозу национальной безопасности США и НАТО".

Авторы законопроекта предлагают "решительно противостоять нелегитимным территориальным претензиям России на Крымском полуострове, в территориальных водах Украины в Черном и Азовском морях, в международных водах Черного моря и на территориях, которые Россия незаконно оккупирует в Украине".

Для этого США предлагается продолжать работу с союзниками по НАТО для разработки долгосрочной стратегии укрепления безопасности и установления постоянного и устойчивого присутствия на восточном фланге НАТО, в том числе "регулярного сменного морского присутствия в Черном море".

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала инициативу сенаторов "важной для Украины и всего нашего региона" и отметила, что законопроект унаследовал основные положения прошлогодней инициативы сенатора Шахин для предыдущего состава Сената США.  

  • 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт американского разведывательного дрона MQ-9 над Черным морем (в ролике с камеры дрона видно, что после второго прохода Су-27 над ним погнута лопасть пропеллера). ВВС США пришлось затопить дрон в международных водах.
Сергій Бережний
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