Министерство обороны Соединенных Штатов показало видео сброса топлива с российского Су-27 на американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем и момент столкновения.

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На кадрах с камеры под крылом дрона видно, как истребитель ВКС РФ приближается к "Риперу" и, задирая нос для пролета над ним, явно умышленно сбрасывает на беспилотник авиакеросин.

На втором заходе со сбросом топлива на дрон Су-27, судя по видео, физически задевает "Рипер", в результате чего повреждает лопасть пропеллера.

Краткое содержание видео (текст от американских военных):

00:00: Су-27 приближается сзади к MQ-9;

00:05: Су-27 начинает сбрасывать топливо на ходу;

00:09: Су-27 пролетает над MQ-9, сливая топливо. Когда Су-27 пролетает над MQ-9, это прерывает передачу видео;

00:11: Пропеллер MQ-9 виден и остается неповрежденным;

00:22: Су-27 начинает второй подход к MQ-9;

00:27: Су-27 начинает сбрасывать топливо на подходе к MQ-9. Су-27 продолжает проходить еще ближе;

00:29: Су-27 сталкивается с MQ-9 и камера MQ-9 теряет связь примерно на 60 секунд;

00:39: Камера MQ-9 вернулась в рабочее состояние. В это время снова можно увидеть пропеллер – один из винтов поврежден;

00:42: Конец видео.

Новость дополняется...

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт MQ-9 над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

Военные РФ уверяют, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.

15 марта секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что они попытаются забрать обломки.

В тот же день генерал ВС США Марк Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина больше полутора километра, что чрезвычайно затрудняет любые усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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Євген Пилипенко

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