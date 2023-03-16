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Атака Су-27 России на MQ-9 Reaper – Пентагон показал видео сброса топлива и удара по дрону видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:58
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Министерство обороны Соединенных Штатов показало видео сброса топлива с российского Су-27 на американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем и момент столкновения.

На кадрах с камеры под крылом дрона видно, как истребитель ВКС РФ приближается к "Риперу" и, задирая нос для пролета над ним, явно умышленно сбрасывает на беспилотник авиакеросин.

На втором заходе со сбросом топлива на дрон Су-27, судя по видео, физически задевает "Рипер", в результате чего повреждает лопасть пропеллера.

Краткое содержание видео (текст от американских военных):

00:00: Су-27 приближается сзади к MQ-9;
00:05: Су-27 начинает сбрасывать топливо на ходу;
00:09: Су-27 пролетает над MQ-9, сливая топливо. Когда Су-27 пролетает над MQ-9, это прерывает передачу видео;
00:11: Пропеллер MQ-9 виден и остается неповрежденным;
00:22: Су-27 начинает второй подход к MQ-9;
00:27: Су-27 начинает сбрасывать топливо на подходе к MQ-9. Су-27 продолжает проходить еще ближе;
00:29: Су-27 сталкивается с MQ-9 и камера MQ-9 теряет связь примерно на 60 секунд;
00:39: Камера MQ-9 вернулась в рабочее состояние. В это время снова можно увидеть пропеллер – один из винтов поврежден;
00:42: Конец видео.

Новость дополняется...

  • 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт MQ-9 над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
  • Военные РФ уверяют, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.
  • В Пентагоне заявляют, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.
  • 15 марта секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что они попытаются забрать обломки.
  • В тот же день генерал ВС США Марк Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина больше полутора километра, что чрезвычайно затрудняет любые усилия по поиску обломков.
  • 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

Читайте также: Глава Пентагона созвонился с Шойгу из-за инцидента с российским Су-27 и дроном США

Євген Пилипенко
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