Россияне добрались до места падения MQ-9 Reaper около Крыма, Вашингтон не переживает – CNN

Российские оккупанты добрались до места падения американского стратегического беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Черном море, чтобы поднять со дна его обломки и изучить их. Об этом пишет CNN со ссылкой на собеседников среди чиновников США.

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По словам одного из официальных лиц, БПЛА упал в международных водах примерно в 115 км к юго-западу от Крыма. Неясно, смогли ли оккупанты поднять какие-либо обломки.

Ранее в сети появилось аудио переговоров якобы группы россиян, которые обсуждают, что именно подняли на борт корабля, однако аутентичность этой записи под вопросом.

Между тем, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, что россияне побывали на месте крушения, но повторил, что США "предприняли шаги", чтобы сделать для России "невозможным" получение какой-либо полезной информации из остатков беспилотника.

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Все, что осталось от БПЛА, что можно поднять из воды, сказал он, "вероятно, будет кожухами от авионики и тому подобными вещами".

"Вероятно, ничего действительно ценного для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то в этом роде. Мы не слишком беспокоимся о том, что они могут получить", – отметил Кирби, добавив, что "это наша собственность", на которую россияне не имеют никакого права.

У США нет кораблей ВМС в Черном море, чтобы забрать фрагменты MQ-9.

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт MQ-9 над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

Военные РФ уверяют, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.

15 марта секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что они попытаются забрать обломки.

В тот же день генерал ВС США Марк Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина больше полутора километра, что чрезвычайно затрудняет любые усилия по поиску обломков.

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Євген Пилипенко

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