Россия хочет найти сбитый Reaper, США заявили, что удалили с дрона секретный софт – CNN
Россия выразила желание найти и забрать себе упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что удалили с дрона секретное программное обеспечение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается забрать обломки беспилотника.
По словам двух официальных лиц США, Соединенные Штаты дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение с MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море.
Это было сделано, чтобы предотвратить потенциальное получение секретной информации Россией.
Как отмечается, действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.
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- 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
- В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.
- В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.
- В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.
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