Россия хочет найти сбитый Reaper, США заявили, что удалили с дрона секретный софт – CNN

Россия выразила желание найти и забрать себе упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что удалили с дрона секретное программное обеспечение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается забрать обломки беспилотника.

По словам двух официальных лиц США, Соединенные Штаты дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение с MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море.

Это было сделано, чтобы предотвратить потенциальное получение секретной информации Россией.

Как отмечается, действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.

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14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Наталія Медведєва

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