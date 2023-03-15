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Кулеба об инциденте с дроном США: Чтобы предотвратить подобное, нужно выгнать РФ из Крыма

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 16:32
Кулеба об инциденте с дроном США: Чтобы предотвратить подобное, нужно выгнать РФ из Крыма - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот с интервью BBC News Украина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что случаи, подобные инциденту над Черным морем с участием американского беспилотника и российских истребителей, будут "неизбежными", пока Россия контролирует Крым. Об этом он сказал в комментарии BBC.

Кулеба сказал, что не ожидает дипломатической эскалации из-за указанного случая.

Описывая его как "обычный инцидент", министр сказал, что "пока Россия контролирует Крым, подобные инциденты будут неизбежны и Черное море не будет безопасным местом".

"Поэтому единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически выгнать Россию из Крыма", – сказал Кулеба.

На вопрос, могут ли США и другие союзники начать вести себя осторожнее после инцидента с дроном, глава МИД ответил: "Если Запад хочет продемонстрировать свою слабость, он, конечно, должен продемонстрировать свою осторожность после такого инцидента, но я не чувствую, что такие настроения царят в столицах".

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.
  • В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. 

Читайте также: В Сенате США призвали Путина не провоцировать "непреднамеренную эскалацию"

Вадим Ребрина
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Крым дрон беспилотник черное море дмитрий кулеба
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