Кулеба об инциденте с дроном США: Чтобы предотвратить подобное, нужно выгнать РФ из Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что случаи, подобные инциденту над Черным морем с участием американского беспилотника и российских истребителей, будут "неизбежными", пока Россия контролирует Крым. Об этом он сказал в комментарии BBC.

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Кулеба сказал, что не ожидает дипломатической эскалации из-за указанного случая.

Описывая его как "обычный инцидент", министр сказал, что "пока Россия контролирует Крым, подобные инциденты будут неизбежны и Черное море не будет безопасным местом".

"Поэтому единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически выгнать Россию из Крыма", – сказал Кулеба.

На вопрос, могут ли США и другие союзники начать вести себя осторожнее после инцидента с дроном, глава МИД ответил: "Если Запад хочет продемонстрировать свою слабость, он, конечно, должен продемонстрировать свою осторожность после такого инцидента, но я не чувствую, что такие настроения царят в столицах".

14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Вадим Ребрина

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