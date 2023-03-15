Глава Пентагона созвонился с Шойгу из-за инцидента с российским Су-27 и дроном США

Глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу из-за инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море. Об этом он сказал на брифинге по итогам Рамштайна-10.

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Глава Пентагона сказал, что не будет вдаваться в подробности разговора с Шойгу, но подчеркнул, что США "будут летать и действовать везде, где это позволяет международное право".

Он подчеркнул, что Штаты серьезно относятся к любой возможной эскалации, потому Остин считает важным держать каналы связи открытыми. По его мнению, коммуникация может "предотвратить просчеты" в будущем.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге сказал, что Штаты пока не знают, специально ли российский Су-27 зацепил американский дрон, но инцидент является частью модели "агрессивного, рискованного и небезопасного" поведения России.

В военном ведомстве РФ сообщили, что разговор состоялся по инициативе США.

14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Оксана Житнюк

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