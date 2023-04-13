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Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:13
Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Черное море нужно сделать таким, каким стало Балтийское море, – морем НАТО, и разработать всеобъемлющую систему безопасности для всех стран региона. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, передает Укринформ.

Глава МИД отметил, что у Запада не было устойчивой черноморской стратегии, а Россия всегда ее имела – агрессивную, реваншистскую и варварскую.

Кулеба напомнил, что первое нападение России на территориальную целостность Украины произошло на острове Тузла между Черным и Азовским морями.

Глава украинской дипломатии добавил, что Россия действовала, когда Запад сомневался, "когда страх закрыл двери НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, Россия быстро ответила, атаковав обоих".

Как отметил Кулеба, некоторые из мировых лидеров решили, что лучшей стратегией было "оставлять маньяка счастливым", в том числе оставлять беззащитными его потенциальных жертв.

Глава МИД подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе – возможность исправить эту ошибку прошлого и сделать решительные шаги на пути к членству Украины в НАТО.

"Мы все теперь понимаем, что страх – не стратегия. Настало время для разработки всеобъемлющей системы безопасности для всех государств региона, которых пугает маньяк на свободе. Пора сделать Черное море тем, чем стало Балтийское, – морем НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима – угроза для кого-то является угрозой для каждого", – подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. Остров Тузла расположен посреди Керченского пролива. Он образовался в результате размыва из-за сильного шторма 29 ноября 1925 г. узкой косы, продолжавшей Таманский полуостров (Краснодарский край РСФСР).

Образованный остров площадью в 3 км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) 7 января 1941 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР передан Крымской АССР, которая 19 февраля 1954 г. вошла в состав Украинской ССР уже в качестве области.

В 2003 году Россия предприняла попытку соединения острова с косой Тузла путём строительства дамбы. Это привело к государственному конфликту, закончившемуся сохранением украинского контроля над островом.

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Наталія Медведєва
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