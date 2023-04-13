Кулеба: Донецк, Луганск и Симферополь вернутся в Украину. Как это уже было с Херсоном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированные Луганск, Донецк и Симферополь ничем не отличаются от других городов Украины и будут освобождены от россиян. Об этом он сообщил на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте, цитирует его агентство Интерфакс-Украина.
По его словам, когда кто-то говорил о том, что Крым является особенным и не должен быть возвращен Украине, то в Киеве с этим категорически не согласны.
Он отметил, что нет никакой разницы между Симферополем, Донецком, Луганском, Херсоном или любым другим украинским городом.
"Они все должны и будут украинскими снова. Как это уже произошло с Херсоном", — заявил Кулеба.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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