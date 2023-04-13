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Кулеба: Донецк, Луганск и Симферополь вернутся в Украину. Как это уже было с Херсоном

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13.04.2023, 10:29
Кулеба: Донецк, Луганск и Симферополь вернутся в Украину. Как это уже было с Херсоном - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированные Луганск, Донецк и Симферополь ничем не отличаются от других городов Украины и будут освобождены от россиян. Об этом он сообщил на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте, цитирует его агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, когда кто-то говорил о том, что Крым является особенным и не должен быть возвращен Украине, то в Киеве с этим категорически не согласны.

Он отметил, что нет никакой разницы между Симферополем, Донецком, Луганском, Херсоном или любым другим украинским городом.

"Они все должны и будут украинскими снова. Как это уже произошло с Херсоном", — заявил Кулеба. 

Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

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Дмитро Гриниченко
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война Луганск Крым Донецк дмитрий кулеба временно оккупированные территории
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