В акваторию Черного моря вошел еще один беспилотник США RQ-4 Global Hawk – карта
17.03.2023, 13:17
RQ-4 Global Hawk (Фото: EPA)
Беспилотник США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
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По карте видно, что нескольких часов до этого БПЛА США кружил в воздушном пространстве Румынии.
RQ-4 взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.
Ранее CNN сообщило, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного мора для осмотра места крушения MQ-9 Reaper и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.
- 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
- МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.
- В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" самолет.
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