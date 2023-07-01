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Зеленський другий день поспіль проводить Ставку: виїхали на Рівненську АЕС видео

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01.07.2023, 21:04
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача – збиралися на Рівненській атомній електростанції, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози АЕС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповіли про оперативну ситуацію на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

"Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС. Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач "Волині" Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз", – повідомив Зеленський.

Також у засіданні брали участь президент Енергоатому Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

"Тримаємо ситуацію під контролем", – запевнив Зеленський.

Читайте також: Енергоатом розробив найбільш імовірний сценарій можливої аварії на ЗАЕС

Оксана Житнюк
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