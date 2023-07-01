UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский второй день подряд проводит Ставку: выехали на Ровенскую АЭС видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 21:04
Видео: Офис президента
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего – собирались на Ровенской атомной электростанции, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы АЭС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на беларуской границе и возможных действиях врага.

"Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении Северного направления и охране АЭС. Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк – об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз", – сообщил Зеленский.

Также в заседании приняли участие президент Энергоатома Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

"Держим ситуацию под контролем", – заверил Зеленский.

Читайте также: Энергоатом разработал наиболее вероятный сценарий возможной аварии на ЗАЭС

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаставкаВладимир Зеленксий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 