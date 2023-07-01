Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего – собирались на Ровенской атомной электростанции, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы АЭС.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на беларуской границе и возможных действиях врага.

"Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении Северного направления и охране АЭС. Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк – об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз", – сообщил Зеленский.

Также в заседании приняли участие президент Энергоатома Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

"Держим ситуацию под контролем", – заверил Зеленский.

На вчерашнем заседании Ставки было принято решение усилить оборону на северном направлении из-за "ситуации в Беларуси".

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