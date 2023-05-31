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За час повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 18 російських кораблів і катерів

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31.05.2023, 11:40
За час повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 18 російських кораблів і катерів - Фото
Олексій Неїжпапа (Фото: пресслужба Міноборони)

Сили оборони за час повномасштабного вторгнення Росії знищили 18 кораблів і катерів ВМС РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"За всіма зведеннями ми бачили, що 18 кораблів і катерів було знищено Силами оборони. Це не лише кораблі та катери, які знищені ВМС, це й кораблі, знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами", – сказав він.

Щодо десантно-логістичних засобів, то один великий десантний корабель був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, два кораблі пошкоджено (вони досі знаходяться в ремонті), повідомив Неїжпапа.

ВМС, за його словами, знищили один десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптор", які окупанти використовували для операцій із захоплення острова Зміїний.

"Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ", – сказав Неїжпапа.

  • 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська було знищено російський великий десантний корабель "Орск".

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Вадим Ребрина
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