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За время полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 18 кораблей и катеров России

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 11:40
За время полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 18 кораблей и катеров России - Фото
Алексей Неижпапа (Фото: пресс-служба Минобороны)

Силы обороны за время полномасштабного вторжения России уничтожили 18 кораблей и катеров ВМС РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"По всем сводкам мы видели, что 18 кораблей и катеров были уничтожены Силами обороны. Это не только корабли и катера, уничтоженные ВМС, это и корабли, уничтоженные Сухопутными войсками, другими подразделениями", – сказал он.

Что касается десантно-логистических средств, то один крупный десантный корабль был затоплен в Бердянске Сухопутными войсками, два корабля повреждены (они до сих пор находятся в ремонте), сообщил Неижпапа.

ВМС, по его словам, уничтожили один десантный катер типа "Серна" и несколько десантных катеров типа "Раптор", которые оккупанты использовали для операций по захвату острова Змеиный.

"Остальные корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных РФ", – сказал Неижпапа.

  • 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска был уничтожен российский крупный десантный корабль "Орск".

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Вадим Ребрина
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вмсАлексей Неижпапа
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