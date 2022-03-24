ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ в Бердянске, горят боеприпасы – фото, видео
В порту временно оккупированного Бердянска уничтожен российский большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины.
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ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.
По данным росСМИ, "Орск" Черноморского флота РФ зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам – в частности, бронетранспортеров. Всего, по данным росСМИ, в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.
ДОПОЛНЕНО В 09:30. По данным сводки Запорожской ОГА, предоставленной LIGA.net, ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, а также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.
- Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.
- 20 марта сообщалось, что из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей с несколькими десятками тонн украинского зерна.
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