ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ в Бердянске, горят боеприпасы – фото, видео

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В порту временно оккупированного Бердянска уничтожен российский большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины.

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ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.

По данным росСМИ, "Орск" Черноморского флота РФ зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам – в частности, бронетранспортеров. Всего, по данным росСМИ, в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.

ДОПОЛНЕНО В 09:30. По данным сводки Запорожской ОГА, предоставленной LIGA.net, ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, а также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.

Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.

20 марта сообщалось, что из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей с несколькими десятками тонн украинского зерна.

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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