Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одессу провел совещание с участием командования Военно-морских сил и в видеообращении поздравил военных моряков с днем ВМС.

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Президент поблагодарил служащих ВМС "за героизм, за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которых они уже достигли и еще достигнут".

"Достаточно вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из этих амбиций теперь лежат на дне Черного моря", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью".

Президент также посетил госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы, и вручил военным государственные нагграды.

По данным на 31 июня 2023 года, за время полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 18 кораблей и катеров России.

1 июля президент провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции.

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