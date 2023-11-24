В Україні взимку розгорнуть ще одну систему Patriot. Німеччина прогнозує складний період

В Україні взимку розгорнуть ще одну систему протиракетної оборони Patriot, яку передасть Німеччина. Про це повідомив посол Берліна у Києві Мартін Єгер в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, ситуація в Україні взимку може стати "дуже складною".

Він наголосив, що українці зробили все можливе для підготовки до холодного періоду за допомогою партнерів.

"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, узимку тут буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини", – сказав Єгер.

Дипломат заявив, що Німеччина також надала фінансову допомогу для підготовки української енергетики до зими.

США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. У чому особливості цих ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовляти ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Президент Зеленський говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

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