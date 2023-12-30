Небензя в ООН заявил, что причина жертв в Украине — ПВО. Кислица: Ампутированная совесть

Кислица заявил, что Небензя является человеком с "ампутированной совестью и выхолощенным достоинством"

Сергей Кислица (Фото: EPA/Peter Foley)

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что причиной жертв во время массированного ракетного удара РФ по Украине стала "работа" ПВО. Посол Украины Сергей Кислица заявил, что Москва понимает только язык силы.

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Во время заседания Совета безопасности ООН Небензя обвинил украинскую противовоздушную оборону в жертвах среди гражданских 29 декабря.

Российский "дипломат" также выдал классическое пропагандистское заявление о том, что Украина "размещает ПВО в жилых кварталах".

Кислица в ответ заявил, что во все времена агрессоры понимали только язык силы в ответ на свои преступления.

"Мне нечего сказать российскому представителю здесь, в этой палате. Как и его московское начальство, он человек с ампутированной совестью и выхолощенным достоинством", — сказал посол.

Он отметил, что отсутствие противодействия Россия воспримет как слабость и поощрение к дальнейшей агрессии.

"История преподнесла нам много важных уроков. Как известно, тот, кто не помнит прошлого, обречен на его повторение. Я верю, что с ООН дело обстоит иначе", — подчеркнул Кислица.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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