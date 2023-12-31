Лондон и Париж в ООН об обстреле Белгорода: В гибели россиян нужно винить только Путина

Днем 30 декабря в российском Белгороде раздались взрывы. По данным местных властей, погибли 22 человека, еще более 100 – ранены

Встреча Совбеза ООН (Фото: ЕРА/John Mincillo)

Постоянные представители европейских стран при ООН, присутствовавшие на заседании Совбеза, созванном российским пропагандистом Василием Небензей из-за обстрела Белгорода, заявили, что в смертях россиян виновата только Россия и ее диктатор Владимир Путин.

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"Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, то следует начинать с президента Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть", – сказал политический координатор постпредства Великобритании при ООН Том Фиппс.

Он заявил, что Россия, не сумев победить Украину в военном отношении, перешла к "неизбирательным нападениям на гражданское население".

По мнению постпреда Франции Николя де Ривьера, если бы "Россия не вторглась в Украину в нарушение Устава ООН, если бы ее войска не присутствовали на украинской земле, если бы она в течение многих месяцев ежедневно не обстреливала украинские города и села", то не было бы потребности созывать Совбез.

"Созыв сегодняшнего заседания – это способ для России отреагировать на встречу, организованную вчера на запрос Украины. Россия, занимая место постоянного члена, продолжает злоупотреблять работой Совета Безопасности", – сказал он.

В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В ночь на 30 декабря Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил губернатор Гладков.

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