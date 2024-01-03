Харьков. Россия ударила ракетами С-300, разрушения школы и детского сада: фото последствий
Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300 вечером 2 января. Снимки с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Правоохранители заявляют, что удар был нанесен около 22:45, прилеты зафиксированы по гражданской инфраструктуре в Основянском районе.
Зафиксировано частичное разрушение школы и повреждение корпусов детского сада.
В жилых домах выбиты окна.
На месте изъяты обломки ракеты С-300.
- Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
- Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".
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