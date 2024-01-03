Харьков. Россия ударила ракетами С-300, разрушения школы и детского сада: фото последствий

В Основянском районе Харькова зафиксированы разрушения школы, детского сада и жилых домов

Последствия удара по Харькову (Фото: Офис генпрокурора)

Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300 вечером 2 января. Снимки с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители заявляют, что удар был нанесен около 22:45, прилеты зафиксированы по гражданской инфраструктуре в Основянском районе.

Зафиксировано частичное разрушение школы и повреждение корпусов детского сада.

В жилых домах выбиты окна.

На месте изъяты обломки ракеты С-300.

Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

Смотрите также: В Белгороде один за другим раздаются взрывы. Россияне снимают работу ПВО – видео