Оккупанты ударили пятью ракетами С-300 по Курахово в Донецкой области – фото
Российские захватчики ударили пятью ракетами С-300 по Курахово Донецкой области в ночь на 4 января. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В Курахово повреждены по меньшей мере четыре многоквартирных дома, детский сад, школа, кафе, профилакторий и админздания, пишет ведомство.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Также в течение суток оккупанты вели огонь по 11 населенным пунктам Донбасса: Авдеевке, Горняку, Красногоровке, Курахово, Торецку, Часовому Яру, Нелиповке, Волченке, Заре, Северному и Тоненькому, сообщает МВД.
В результате российских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения, пишут правоохранители.
По их данным, всего повреждено 24 гражданских объекта: жилые дома, хозяйственная постройка, пять автомобилей, газопровод и линия электропередач.
Расстояние от Курахово до линии фронта составляет около 12 км:
- 2 января оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.
- В результате удара зафиксировано частичное разрушение школы та повреждение корпусов детского сада.
- 3 января Харьков снова оказался под российским ракетным обстрелом.
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