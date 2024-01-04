Оккупанты ударили пятью ракетами С-300 по Курахово в Донецкой области – фото

За сутки от российских обстрелов по всей области погиб человек, трое раненых, повреждены 24 объекта

Фото: Нацполиция

Российские захватчики ударили пятью ракетами С-300 по Курахово Донецкой области в ночь на 4 января. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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В Курахово повреждены по меньшей мере четыре многоквартирных дома, детский сад, школа, кафе, профилакторий и админздания, пишет ведомство.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Также в течение суток оккупанты вели огонь по 11 населенным пунктам Донбасса: Авдеевке, Горняку, Красногоровке, Курахово, Торецку, Часовому Яру, Нелиповке, Волченке, Заре, Северному и Тоненькому, сообщает МВД.

В результате российских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения, пишут правоохранители.

По их данным, всего повреждено 24 гражданских объекта: жилые дома, хозяйственная постройка, пять автомобилей, газопровод и линия электропередач.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Расстояние от Курахово до линии фронта составляет около 12 км: