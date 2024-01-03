Харків потрапив під російський ракетний обстріл – у місті були вибухи
У Харкові чути вибухи – російські загарбники завдають ракетного удару. Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
22:32. Терехов повідомив, що Харків знов знаходиться під ракетним обстрілом.
22:35. "Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги", – написав Синєгубов.
22:37. Харківська філія Суспільного повідомляє про другий вибух у місті.
22:42. Окупанти, попередньо, вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 з району Бєлгорода РФ, пише Суспільне з посиланням на начальника гарнізону міста Сергія Мельника.
23:05. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Харкову – попередньо, ракетами С-300.
"На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів", – написав він.
- 2 січня ввечері у Харкові без оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.
- Пізніше стало відомо, що Росія вдарила ракетами С-300 по Харкову.
- Внаслідок цього є руйнування школи та дитячого садка.
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