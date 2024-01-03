Харків потрапив під російський ракетний обстріл – у місті були вибухи

Харків (Ілюстративний скриншот)

У Харкові чути вибухи – російські загарбники завдають ракетного удару. Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

22:32. Терехов повідомив, що Харків знов знаходиться під ракетним обстрілом.

22:35. "Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги", – написав Синєгубов.

22:37. Харківська філія Суспільного повідомляє про другий вибух у місті.

22:42. Окупанти, попередньо, вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 з району Бєлгорода РФ, пише Суспільне з посиланням на начальника гарнізону міста Сергія Мельника.

23:05. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Харкову – попередньо, ракетами С-300.

"На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів", – написав він.

2 січня ввечері у Харкові без оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

Пізніше стало відомо, що Росія вдарила ракетами С-300 по Харкову.

Внаслідок цього є руйнування школи та дитячого садка.

Дивіться також: Харків. Відео від місцевого мешканця, який пережив ракетну атаку росіян