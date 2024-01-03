Харьков попал под российский ракетный обстрел – в городе были взрывы
В Харькове слышны взрывы – российские захватчики наносят ракетный удар. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
22:32. Терехов сообщил, что Харьков снова находится под ракетным обстрелом.
22:35. "Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги", – написал Синегубов.
22:37. Харьковский филиал Суспільного сообщает о втором взрыве в городе.
22:42. Оккупанты, предварительно, ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 из района Белгорода РФ, пишет Суспільне со ссылкой на начальника гарнизона города Сергея Мельника.
23:05. Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно, ракетами С-300.
"На данный момент – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжат осмотр мест ударов", – написал он.
- 2 января вечером в Харькове без объявления воздушной тревоги раздался взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе.
- Позже стало известно, что Россия ударила ракетами С-300 по Харькову.
- В результате есть разрушения школы и детского сада.
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