Харьков попал под российский ракетный обстрел – в городе были взрывы

Харьков (Иллюстративный скриншот)

В Харькове слышны взрывы – российские захватчики наносят ракетный удар. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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22:32. Терехов сообщил, что Харьков снова находится под ракетным обстрелом.

22:35. "Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги", – написал Синегубов.

22:37. Харьковский филиал Суспільного сообщает о втором взрыве в городе.

22:42. Оккупанты, предварительно, ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 из района Белгорода РФ, пишет Суспільне со ссылкой на начальника гарнизона города Сергея Мельника.

23:05. Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно, ракетами С-300.

"На данный момент – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжат осмотр мест ударов", – написал он.

2 января вечером в Харькове без объявления воздушной тревоги раздался взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе.

Позже стало известно, что Россия ударила ракетами С-300 по Харькову.

В результате есть разрушения школы и детского сада.

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