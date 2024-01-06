Росіяни били по Покровську з С-300, була пожежа – відео наслідків
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Покровську Донецької області уночі проти 6 січня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та публікує відео.
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Росія атакувала Покровськ двічі за ніч, С-300 поцілили по території підприємства, пише відомство.
Зафіксовано шість влучань, є пошкодження, але інформація про постраждалих наразі не надходила, зауважують в МВС.
Рятувальникам знадобилось близько трьох годин, щоб ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів, підсумували правоохоронці.
Раніше голова обласної воєнної адміністрації повідомив, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники впродовж доби не вели штурми на Лиманському та Шахтарському напрямках, Сили оборони продовжували відбивати атаки на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
- За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників.
- Уночі українські захисники знищили два російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.
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