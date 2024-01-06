Росіяни вдарили ракетами С-300 по Покровську Донецької області уночі проти 6 січня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та публікує відео.

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Росія атакувала Покровськ двічі за ніч, С-300 поцілили по території підприємства, пише відомство.

Зафіксовано шість влучань, є пошкодження, але інформація про постраждалих наразі не надходила, зауважують в МВС.

Рятувальникам знадобилось близько трьох годин, щоб ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів, підсумували правоохоронці.

Раніше голова обласної воєнної адміністрації повідомив, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники впродовж доби не вели штурми на Лиманському та Шахтарському напрямках, Сили оборони продовжували відбивати атаки на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників.

Уночі українські захисники знищили два російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

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