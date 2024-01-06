Россияне ударили ракетами С-300 по Покровску Донецкой области в ночь на 6 января. Об этом сообщает Министерство внутренних дел и публикует видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия атаковала Покровск дважды за ночь, С-300 попали по территории предприятия, пишет ведомство.

Зафиксировано шесть попаданий, есть повреждения, но информация о пострадавших пока не поступала, отмечают в МВД.

Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 600 квадратных метров, подытожили правоохранители.

Ранее глава областной военной администрации сообщил, что оккупанты попали в админздание, занялись гараж и автомобили.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики в течение суток не вели штурмы на Лиманском и Шахтерском направлениях, Силы обороны продолжали отражать атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

За сутки Силы обороны ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 16 бронемашин, 13 артиллерийских систем и семь танков захватчиков.

Ночью украинские защитники уничтожили два российских дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Читайте также: Залужный рассказал топ-генералу США о ситуации на фронте: Сложная, но контролируемая