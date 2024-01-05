Залужний розповів топгенералу США про ситуацію на фронті: Складна, але контрольована

Фото: Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Основна тема – обстановка на полі бою.

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"Розповів про ситуацію на фронті. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. ЗСУ продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та завданні йому максимальних втрат у живій силі та техніці", – розповів головком.

Командувачі детально обговорили можливі дії окупантів, котрі очікуються впродовж найближчих тижнів та місяців.

Окремо співрозмовники зупинилися на питанні протидії масованим ракетним атакам РФ, Залужний акцентував увагу на необхідності посилення системи української протиповітряної оборони.

"Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", – підсумував головком.

20 листопада Залужний разом з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та головою Міноборони взяли участь у перемовинах у Києві з американськими партнерами: "Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах".

1 січня президент Володимир Зеленський після розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо повідомив про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS і ракет до них.

2 січня росіяни завдали масованої ракетної атаки по Україні. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

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